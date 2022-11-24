Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, - Кличко
Київрада ухвалила надати експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина міста Києва
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні. Дякуємо за підтримку! Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!"- пише Віталій Кличко.
Раніше видання Financial Times повідомило, що Джонсон імовірно зосередиться на лобіюванні підтрики України з боку США замість працювати в уряді Ріші Сунака.
The Telegraph розповіло, що Джонсон розглядає можливість створення організації для просування Плану Маршалла для України.
У листопаді Джонсон розповів, що на початку повномасштабної агресії РФ влада Німеччини вважала, що Україні краще здатися.
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