Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, - Кличко

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні. Дякуємо за підтримку! Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!"- пише Віталій Кличко.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Джонсон імовірно зосередиться на лобіюванні підтрики України з боку США замість працювати в уряді Ріші Сунака.

The Telegraph розповіло, що Джонсон розглядає можливість створення організації для просування Плану Маршалла для України.

У листопаді Джонсон розповів, що на початку повномасштабної агресії РФ влада Німеччини вважала, що Україні краще здатися.

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