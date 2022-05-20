Про це повідомило Посольства України у Великій Британії у twitter.

"На честь Дня вишиванки ми подарували Борису Джонсону вишиванку відомої української дизайнерки Юлії Магдич", - йдеться у повідомленні.

9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Велика Британія вирішила надати Україні військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема, відправить більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

17 квітня Борис Джонсон виголосив частину Великоднього привітання українською мовою.

3 травня Прем’єр-міністр Великої Британії у своєму виступі перед Верховною Радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.

19 травня прем’єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія надасть додатковий пакет військової допомоги для України розміром у 1,3 мільярда фунтів.

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