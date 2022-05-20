Борису Джонсону подарували дизайнерську вишиванку
Представники Посольства України у Великій Британії подарували прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону дизайнерську вишиванку
Про це повідомило Посольства України у Великій Британії у twitter.
"На честь Дня вишиванки ми подарували Борису Джонсону вишиванку відомої української дизайнерки Юлії Магдич", - йдеться у повідомленні.
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