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Борису Джонсону подарували дизайнерську вишиванку

20 травня, 2022 п'ятниця
16:01
Світ На фото вишиванка, яку подарували Борису Джонсону

Представники Посольства України у Великій Британії подарували прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону дизайнерську вишиванку

Про це повідомило Посольства України у Великій Британії у twitter. 

"На честь Дня вишиванки ми подарували Борису Джонсону вишиванку відомої української дизайнерки  Юлії Магдич", - йдеться у повідомленні.

  • 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Велика Британія вирішила надати Україні військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема, відправить більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
  • 17 квітня Борис Джонсон виголосив частину Великоднього привітання українською мовою.
  • 3 травня Прем’єр-міністр Великої Британії у своєму виступі перед Верховною Радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.
  • 19 травня прем’єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія надасть додатковий пакет військової допомоги для України розміром у 1,3 мільярда фунтів.

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