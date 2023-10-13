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Бойовики ХАМАС збирали пожертви у криптовалюті через соцмережі, - CNN

13 жовтня, 2023 п'ятниця
08:40
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Іран став одним із найщедріших фінансових спонсорів ХАМАС, надаючи бойовикам найважливіші ресурси, необхідні для здійснення терористичних актів

Про це пише CNN.

Зазначається, що слідчі в США виявили інше джерело доходу, крім Фінансування Ірану: онлайн-донори, що пропонують підтримку в криптовалюті.

CNN повідомляє, що ще до того, як ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, представники Департаменту юстиції у Вашингтоні проводили кримінальне розслідування щодо використання бойовиками криптовалюти через ймовірних осіб, які відмивали гроші.

Юристи міністерства юстиції оприлюднили подробиці своєї справи: оприлюднені дані показують, що це пов’язано з криптовалютними рахунками, пов’язаними з ХАМАС, які уряд США конфіскував три роки тому.

Використання бойовиками цифрової валюти є лише одним із багатьох способів, якими група намагалася зібрати кошти, уникаючи санкцій.

ХАМАС використовував Facebook та Twitter, щоб публікувати адреси своїх крипто-гаманців і повідомляти людям, як робити пожертви. Невідомо, скільки грошей бойовики отримали у криптовалюті, але є докази того, що вони накопичили значні суми. 

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували Газу. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Газою. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У ніч з 10 на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

13 жовтня ЦАХАЛ попередив ООН, що все палестинське населення на півночі Гази має переселитися до південної частини протягом 24 годин.

Ізраїль
Палестина
тероризм
криптовалюта
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