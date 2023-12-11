У звʼязку зі спробою Венесуели анексувати Гаянську територію за зразком російських окупаційних псевдореферендумів часто думаю про президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілва. Саме з нього почався цей "ми не знаємо, хто винен"-шабаш в контексті російського широкомасштабного вторгнення.

Нагадаю, що наприкінці березня 2022 року цей не шанований політик запустив у дипломатичний простір тезу, що "Київ теж частково винен". Тоді шок від Бучі був такий, що навіть Орбан мовчав. А тут таке.

Коли в занепокоєних кругах почався галас, він зробив другу заяву. Мовляв, "нікому не хоче догодити" і "шукає третю альтернативу". Насправді саме він був першим, хто проклав шлях усім цим підсліпуватим примирителям і принципово аморальним глобальним півдням.

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І ось альтернатива знайдена. Людина, що дозволила світовому маніяку використати себе в ролі відмички для загальнолюдських моральних принципів, стягує війська на кордон між Бразилією, Гаяною та Венесуелою. Пожежа, до роздмухування якої він щиро доклався, запалала ну дуже близько. Цікаво, чи дзвонив він дружку Вові? Чи пропонував Китаю разом виступити посередником в обміні територій Гаяни на мир?

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Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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