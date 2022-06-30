Британія спрямує військових експертів до Боснії для протидії впливу РФ

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Ми не можемо допустити, щоб Західні Балкани стали ще одним майданчиком для згубної діяльності Путіна. Роздмухуючи вогонь сепаратизму, Росія прагне скасувати досягнення останніх трьох десятиліть у Боснії та Герцеговині, досягнення, які принесли більше стабільності всьому нашому континенту" - заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

Тому, за його словами, Британія посилює підтримку Боснії та Герцеговини, відповідаючи на заклик допомогти захистити мир.

Зазначається, що на прохання офісу НАТО в Сараєво, британський військовий експерт із боротьби з дезінформацією та цивільний радник зі стратегічної оборони будуть направлені для підтримки та навчання збройних сил Боснії та Герцеговини.

Експерт із боротьби з дезінформацією зміцнить офіс НАТО та здатність Боснії та Герцеговини протистояти зловмисним впливам, допомагаючи блокувати російські та інші спроби підірвати демократію в країні та регіоні.

Новий радник зі стратегічної оборони підтримуватиме оборонну реформу в країні, допомагаючи їй розвивати сучасні, репрезентативні Збройні сили, приведені до стандартів НАТО.

Крім того, Сполучене Королівство виділить 750 000 фунтів стерлінгів на створення центру кібербезпеки в Сараєвському університеті.

Як наголошують у британському уряді, це зміцнить захист Боснії та Герцеговини від кібератак, які можуть завдати шкоди людям як у країні, так і за її межами. Велика Британія тісно співпрацюватиме зі ЗМІ та боснійськими установами, щоб надати їм інструменти для виявлення та пом’якшення наслідків брехні та дезінформації.

30 червня міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що НАТО має зосередитися на ігноруванні погроз Владіміра Путіна щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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