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Війна з Росією: хроніка
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Британія та Іспанія не підтримують використання Україною касетних боєприпасів із США

8 липня, 2023 субота
17:19
Війна з Росією касетні боєприпаси

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. Подібної думки дотримуються і в міноборони Іспанії

Про це повідомляють Sky News та Reuters.

За словами Сунака, Велика Британія входить до числа 123-х країн, які підписали Конвенцію, що забороняє використання боєприпасів такого типу. Натомість британський прем'єр-міністр сказав, що Великобританія підтримує Київ, надаючи танки та зброю великої дальності.

"Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та нещодавно зброю великої дальності, і, сподіваюся, усі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", - заявив Сунак.

Водночас міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не можна надсилати для допомоги України "ні в якому разі". 

""Ні" касетним боєприпасам і "так" законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними снарядами", - сказала Роблес.

Міністерка оборони також зазначила, що рішення відправити касетні бомби було прийнято урядом США, а не НАТО, членом якого є Іспанія. Серед іспанських партій існує широка підтримка підтримки України та надання військової допомоги для війни.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року. 

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну. 30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини у Женеві. Натомість того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. 

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Еспресо заявив, що з одного касетного боєприпасу ЗСУ зможуть нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. Це один із факторів, який буде деморалізувати росіян.

Світ
Україна
Іспанія
США
Велика Британiя
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