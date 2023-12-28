Британська розвідка назвала роль судна "Новочеркаськ" для російської армії

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія, ймовірно, мала намір використовувати свій флот кораблів-десантів для проведення значних операцій і атак під час повномасштабного вторгнення. Тому РФ подвоїла їх кількість в Чорному морі під час підготовки до війни.

У розвідці додають, що Росія вже втратила 3 великі кораблі: Саратов затонув 24 березня 2022 року, а Мінськ був фактично зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два підводні човни, ймовірно, були пошкоджені.

"Оскільки війна триває, ці кораблі все частіше використовуються для забезпечення логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона доповнює життєво важливе та відносно вразливе дорожньо-залізничне з'єднання Кримського мосту, яке з'єднує Крим з Росією", - припустили у розвідці.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".

Пізніше журналісти помітили велику колону вантажівок-зерновозів на феодосійській об'їзній дорозі після атаки ЗСУ на порт Феодосії. Вона рухалася у напрямку Керчі.