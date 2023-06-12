Про це у понеділок, у twitter, повідомляє Міноборони Британії.

"Протягом останнього тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу з’являвся у публічному полі, ймовірно, з метою представити себе як того, хто контролює стратегічні питання, у той час, як Україна прискорює наступальні операції. Шойгу надав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, включно із серйозно перебільшеними заявами щодо українських втрат. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічної площини", - заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та критикував офіцерів Західного військового округу за недостатню швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш відкритої критики з боку деяких росіян", - зазначили у відомстві.