Британська розвідка пояснила, як Шойгу намагається врятувати авторитет на тлі українського наступу
Упродовж минулого тижня міністр оборони РФ Сергій Шойгу з’являвся у публічному полі з метою представити себе людиною, що продовжує контролювати стратегічні питання, у той час як ЗСУ прискорюють свій наступ
Про це у понеділок, у twitter, повідомляє Міноборони Британії.
"Протягом останнього тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу з’являвся у публічному полі, ймовірно, з метою представити себе як того, хто контролює стратегічні питання, у той час, як Україна прискорює наступальні операції. Шойгу надав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, включно із серйозно перебільшеними заявами щодо українських втрат. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічної площини", - заявили у відомстві.
У Міноборони додали, що Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та критикував офіцерів Західного військового округу за недостатню швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.
"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш відкритої критики з боку деяких росіян", - зазначили у відомстві.
- 11 червня повідомлялося, що Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань може бути ПВК Вагнера. Пригожин заперечує.
- 11 червня ЗСУ звільнили села Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя.
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Станом на ранок 12 червня Генштаб ЗСУ звітував, що на Бахмутському напрямку ворог здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від артилерійських обстрілів противника постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.
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12 червня ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині.
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