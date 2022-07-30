Британська розвідка з'ясувала, як окупанти намагаються розв'язати проблему з враженими мостами у Херсоні
Російські окупанти намагаються замінити пошкоджені мости у Херсоні понтонними переправами та системою поромів
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки, на Херсонщині російські військові, швидше за все, встановили два понтонні мости та запустили систему поромів на заміну для мостів, пошкоджених недавніми ударами України.
"На півдні України окупаційна російська влада, ймовірно, зазнає дедалі більшого тиску з боку Москви. Від неї вимагають зміцнити контроль над регіоном та підготуватися до псевдореферендуму про приєднання до Росії. РФ наразі класифікує "владу" на окупованих територіях, як "військово-цивільні адміністрації". Місцева влада, ймовірно, змушує мешканців розкривати особисті дані для складання списків виборців", - припустили у британській розвідці.
- 26 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.
- 27 липня окупанти, замість пошкодженого Антонівського мосту, організували поромну переправу.
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