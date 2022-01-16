Британське МЗС: російська дезінформація готує ґрунт для вторгнення в Україну

Про це із посиланням на заяву у твіттері чиновниці передає Еспресо.TV.



"Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України", - зазначила Трасс.



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Очільниця британської дипломатії закликала Кремль "зупинити свою агресію, провести деескалацію та розпочати змістовні переговори".

У листопаді Ліз Трасс наголошувала, що новий напад РФ на Україну був би "фатальною помилкою".

Пізніше вона казала про "важкі економічні наслідки" для Росії у випадку нових спроб порушення територіальної цілісності України.