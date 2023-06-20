Про це повідомляє сайт міністерстві оборони Португалії.

"Португалія продовжує підтримувати Україну", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти захищених машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", – додали у Міністерстві.