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Бронемашини та гаубиці: Португалія оголосила новий пакет допомоги Україні

20 червня, 2023 вiвторок
22:34
Війна з Росією M113

Сьогодні, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні, який міститиме гаубиці та бронемашини M113

Про це повідомляє сайт міністерстві оборони Португалії.

"Португалія продовжує підтримувати Україну", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти захищених машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", – додали у Міністерстві.

  • Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що Португалія і Данія приєдналися до авіакоаліції та готова навчати українських пілотів та техніків на F-16.
  • 21 квітня міністерка оборони Португалії Гелена Каррейрас повідомила, що країна додатково передасть Україні п’ять броньованих машин аварійно-рятувальної та медичної підтримки.

Португалія
зброя для України
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