Бронемашини та гаубиці: Португалія оголосила новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні, який міститиме гаубиці та бронемашини M113
Про це повідомляє сайт міністерстві оборони Португалії.
"Португалія продовжує підтримувати Україну", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти захищених машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", – додали у Міністерстві.
- Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що Португалія і Данія приєдналися до авіакоаліції та готова навчати українських пілотів та техніків на F-16.
- 21 квітня міністерка оборони Португалії Гелена Каррейрас повідомила, що країна додатково передасть Україні п’ять броньованих машин аварійно-рятувальної та медичної підтримки.
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