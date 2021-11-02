Будемо грати з найслабшою "Барселоною" за останні 10 років, - голкіпер "Динамо" зробив зухвалу заяву
Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан заявив, що на киян чекає матч проти найслабшої "Барселони" за останні 10 років
Про це повідомляє YouTube-канал Sport Arena.
Бущан, тим не менш впевнений, що у "Барселони" велика кількість талановитих гравців, які хочуть довести, що гідні грати за цей клуб.
"Граємо вдома і готуємося до того, що нам потрібні 3 очки. В останніх двох матчах в УПЛ та Кубку в нас було багато моментів, і якби ми їх реалізували, то розмов не було б. А так знервованість була. Найслабша "Барселона" за 10 років? Напевно, так. Але у них велика кількість молодих та талановитих гравців, які хочуть довести, що вони гідні цієї команди. Зараз і ЗМІ тиснуть на них і фани", - сказав ворота "Динамо" Георгій Бущан.
"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" у Києві. Після першого кола команда Луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00. Пряма трансляція на медіасервісі Megogo.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- "Барселона" призначив виконувачем обов'язків головного тренера Серхі Бархуана.
- 31 жовтня стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить матч Ліги чемпіонів проти іспанської "Барселони".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.28Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе