Будемо грати з найслабшою "Барселоною" за останні 10 років, - голкіпер "Динамо" зробив зухвалу заяву

Про це повідомляє YouTube-канал Sport Arena.



Бущан, тим не менш впевнений, що у "Барселони" велика кількість талановитих гравців, які хочуть довести, що гідні грати за цей клуб.



"Граємо вдома і готуємося до того, що нам потрібні 3 очки. В останніх двох матчах в УПЛ та Кубку в нас було багато моментів, і якби ми їх реалізували, то розмов не було б. А так знервованість була. Найслабша "Барселона" за 10 років? Напевно, так. Але у них велика кількість молодих та талановитих гравців, які хочуть довести, що вони гідні цієї команди. Зараз і ЗМІ тиснуть на них і фани", - сказав ворота "Динамо" Георгій Бущан.



"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" у Києві. Після першого кола команда Луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію.



Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00. Пряма трансляція на медіасервісі Megogo.



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу



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