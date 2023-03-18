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Будуть логічними спроби РФ пошкодити міжнародну транспортну комунікацію, - експерт Войджер

18 березня, 2023 субота
19:49
Світ підводний човен рф

Міжнародні транспортні канали є хребтом політики й економіки, тому спроби РФ їх пошкодити будуть логічними

Про це сказав ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Марк Войджер в етері Еспресо.

Він вважає, що якщо РФ не зможе досягти прогресу, то розширюватиме конфлікт у гібридний спосіб і, можливо, намагатимуться підірвати підводний зв'язок між Старим і Новим світами.

"Міжнародна комунікація транспортна - це хребет реально міжнародної економіки й політики. Тому було б логічно в часи підвищеної конфронтації, щоб Росія також намагалася пошкодити такі кабелі. Звісно, там же пірнати непросто, там потрібен глибоководний апарат. Декілька км Балтійського моря, йшлося про 50 м або й 100–130 м, в Атлантичному океані - декілька км. У технологічному плані це набагато складніше. Але я казав раніше, можливо, так перерізати трансатлантичні комунікації - це частина якогось воєнного плану часу потенційної воєнної конфронтації з Заходом", - пояснив Марк Войджер.

  • 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
  • Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
  • 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
  • Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
  • Пізніше журналісти CNN ствердили, що Сполучені Штати аналізують, наскільки доцільно продовжувати операції над Чорним морем після збиття російським винищувачем одного з них 14 березня.
  • 17 березня до акваторії Чорного моря зайшов американський безпілотник RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10.
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