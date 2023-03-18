Про це сказав ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Марк Войджер в етері Еспресо.

Він вважає, що якщо РФ не зможе досягти прогресу, то розширюватиме конфлікт у гібридний спосіб і, можливо, намагатимуться підірвати підводний зв'язок між Старим і Новим світами.

"Міжнародна комунікація транспортна - це хребет реально міжнародної економіки й політики. Тому було б логічно в часи підвищеної конфронтації, щоб Росія також намагалася пошкодити такі кабелі. Звісно, там же пірнати непросто, там потрібен глибоководний апарат. Декілька км Балтійського моря, йшлося про 50 м або й 100–130 м, в Атлантичному океані - декілька км. У технологічному плані це набагато складніше. Але я казав раніше, можливо, так перерізати трансатлантичні комунікації - це частина якогось воєнного плану часу потенційної воєнної конфронтації з Заходом", - пояснив Марк Войджер.