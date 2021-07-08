Був дуже засмучений і розчарований, - гравець збірної України з пляжного футболу про бойкот ЧС у Москві
Граючий тренер збірної України з пляжного футболу Роман Пачев засмучений, що не зіграє на ЧС у Москві
Про це повідомляє "Чемпіон".
Пачев повідомив, що рішення прийняли без їхнього відома.
"Коли дізнався був дуже засмучений і розчарований. Була зроблена велика робота, є бажання і амбіції у наших гравців. Кожен ЧС на рахунку. Ми молодшими не стаємо, хотілося б завоювати медалі, титули. Ми є заручниками ситуації, нічого не можемо зробити. Приймалося рішення керівництвом, тренерським штабом, на рівні міністерства. На жаль, рішення прийняли не на нашу користь. Здається, що в плані безпеки все повинно було бути добре. Я не відчуваю ніякого тиску. Мені складно аргументувати, чому було прийнято рішення не їхати на ЧС у Москву", - сказав Роман Пачев.
Минулого тижня збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху (Швейцарія).Українська асоціація футболу вирішила бойкотувати ЧС з пляжного футболу в Москві і не відправляти команду на турнір у Росію.
- 6 липня стало відомо, що Українська асоціація футболу вирішила не відправляти національну збірну з пляжного футболу на чемпіонат світу до Москви.
- 8 липня в УАФ заявили, що національна збірна з пляжного футболу відмовилася від участі у чемпіонаті світу Москві з міркувань безпеки.
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