"Чекаємо на нормалізацію": Міністр оборони Туреччини розповів про підсумки розмови з Шойгу щодо "зернової угоди"
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що після розмови з очільником міноборони РФ Сергієм Шойгу розраховує на повернення Росії до "зернової угоди"
Про це Акар розповів у інтерв'ю Milliyet.
За його словами, Туреччина наполягає на необхідності повернення Росії до "зернової угоди", про припинення участі в якій у Москві оголосили 29 жовтня.
"Вчора ввечері ми розмовляли з Шойгу телефоном. Він мав побоювання, ми їх прийняли. Ми також спілкувалися з українськими міністрами. Ми провели необхідну роботу і повідомили Шойгу, що причин для занепокоєння немає. Чекаємо на нормалізацію", - сказав Акар.
Він додав, що домовленість про вивезення зерна з України робить великий внесок у вирішення світової продовольчої кризи, а всі проблеми можуть бути вирішені шляхом співробітництва та діалогу. Акар також закликав учасників угоди "знову сісти за стіл переговорів".
- 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.
- Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.
- 1 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та заявив про важливість продовження експорту зерна з українських портів.
- 1 листопада Акар заявив, що турецькі судна продовжать вивезення зерна з України попри погрози та демарш Росії.
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