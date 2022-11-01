Про це повідомив очільник міноборони Туреччини Хулусі Акар, інформує РБК.

Турецька сторона поставила Росію перед фактом, що їхні суховантажі продовжать вивозити зерно з України, попри призупинення участі РФ у зерновій угоді.

Також Туреччина чітко заявила, що очікує від Росії відповіді щодо ситуації навколо зернової угоди в найближчі два дні.

"Між сторонами існує домовленість про те, що з портів мають виходити лише зернові, а коридор має використовуватись для гуманітарної допомоги. Пан Шойгу продовжує переговори зі своєю владою у рамках наданої нами інформації. Ми очікуємо від них відповіді сьогодні чи завтра. Ми нагадали нашим співрозмовникам, що ці заходи не повинні бути зірвані, не повинні викликати жодних проблем, і ми не маємо знову повертатися до початку", - повідомив міністр оборони Туреччини.

Заяви Туреччини пролунали на тлі демаршу Росії з "зернових домовленостей" та погроз, до яких вдаються офіційні особи РФ.

Раніше постпред Росії в ООН Василь Небензя заявляв, що Росія не може допустити безперешкодного проходу судів гуманітарним коридором і вживе "самостійних заходів щодо контролю пропущених Спільним координаційним центром без узгодження суховантажів".

А Путін у розмові з Ердоганом назвав дві умови (для повернення Росії до зернової угоди). Це розслідування атаки на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі та отримання від Києва гарантій щодо невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

29 жовтня, РФ оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні.

30 жовтня НАТО та ЄС закликали Росію терміново повернутися до "зернової угоди". Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність зернової угоди, РФ вимагає додаткових "гарантій безпеки".

1 листопада стало відомо, що українське дунайське пароплавство (УДП) розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу Росії з "зернової ініціативи".

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