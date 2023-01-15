"Чекайте рашистські мразі": Кримські партизани пообіцяли розплату над тими, хто підтримує Росію
Кримські партизани пообіцяли помститись тим кримчанам, які підтримують Росію та геноцид українського народу
Про це повідомили у телеграм-каналі "Крим - край партизанської слави".
"Без жартів ми закликаємо до розплати над тими кримчанами, хто зараз активно підтримує рашистську федерацію. Методи залишаються на вибір кожному. Ми самі теж підключаємося, вже є адреси та особистості - план реалізації. Ті, хто зараз підтримує рашистську окупаційну владу - причетний до масових вбивств та геноциду українського народу (нехай і побічно) - має бути покараним. Чекайте рашистські мразі, вашої смерті бажають мільйони людей, хоча смерть для вас це мале покарання. Згоріти у своєму будинку – ваш вибір, не наш. Знаємо усіх. Це вам пишуть жителі Криму, можливо, ваші сусіди", - йдеться у повідомленні.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста
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