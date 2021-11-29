Через COVID-штам Омікрон Британія скликає міністрів охорони здоров'я країн G7

Про це повідомляє DW.



Захід ініційовано через поширення штаму Омікрон у Великій Британії, Нідерландах, Данії, Німеччині, Італії та інших країнах.



У Великій Британії вже почали вживати заходів задля стримування поширення омікрон-штаму коронавірусу. Кожен, хто прибуває до країни, зобов'язаний зробити ПЛР-тест і перебувати в ізоляції до отримання результатів.



У неділю, 28 листопада, у державних органах здоров'я Нідерландів заявили про щонайменше 13 випадків зараження новим COVID-штамом серед пасажирів двох літаків, які були з Південно-Африканської Республіки.



COVID-тест здали 600 пасажирів нідерландської авіакомпанії KLM, які прилетіли з ПАР. З них 61 людина була інфікована на коронавірус, у 13 виявили штам Омікрон.



У Данії діагностували два випадки захворювання на новий штам коронавірусу. За даними Державного інституту сироваток Данії (SSI), інфіковані люди повернулися з ПАР.



У Німеччині штам Омікрон виявили у трьох осіб. Крім того, захворювання на новий варіант коронавірусу зафіксували в Італії. Усі інфіковані прилетіли з ПАР.



Про підозру захворювання на Омікрон-штам повідомили в Австрії у федеральній землі Тироль.

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