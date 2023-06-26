Через негоду знеструмлено 120 населених пунктів: ситуація в енергосистемі України
Станом на 26 червня енергосистема України працює стабільно, генерація покриває потреби споживачів, однак через негоду знеструмлено частину населених пунктів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Унаслідок нічної ворожої атаки влучань в об'єкти інфраструктури не було. Однак через негоду було знеструмлено частину споживачів у 5 областях.
"Наразі залишаються без світла 59 населених пунктів на Сумщині, 7 – на Кіровоградщині, 18 – на Полтавщині, 12 – на Чернігівщині, на Одещині – 24 населених пункти", - розповіли в Міненерго
"Через технологічні порушення також тимчасово вимикалися споживачі в Києві та Київській області", - додали там.
Триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС і заживлення споживачів на Херсонщині.
За минулу добу здійснювався незначний імпорт електроенергії, натомість експорт відсутній.
- 21 червня мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну. Тепер у пікові години споживання Україна за потреби зможе купувати більше електроенергії для перекриття можливого дефіциту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе