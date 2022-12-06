Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що біля берегів Туреччини утворився корок з танкерів після введення стелі цін на російську нафту. Анкара не пропускає близько 19 танкерів із сирою нафтою і вимагає від них підтвердження страховки.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але відтоді тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосується російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти.

1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

5 грудня рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу офіційно набуло чинності.

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