Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Через нові санкції проти РФ Туреччина не пропускає близько 20 танкерів, - Financial Times

Через нові санкції проти РФ Туреччина не пропускає близько 20 танкерів, - Financial Times

6 грудня, 2022 вiвторок
04:34
Економіка нафтовий танкер

Після введення нових санкцій та встановлення граничної межі вартості російської нафти біля Туреччини зупинено 19 танкерів

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що біля берегів Туреччини утворився корок з танкерів після введення стелі цін на російську нафту. Анкара не пропускає близько 19 танкерів із сирою нафтою і вимагає від них підтвердження страховки.

  • Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але відтоді тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосується російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. 
  • 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
  • 5 грудня рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу офіційно набуло чинності.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Туреччина
нафта
санкції проти Росії
Читайте також:
Анатолій Амелін
Автор Анатолій Амелін
4 грудня, 2022 неділя
Президенту брешуть про надходження податків
Петер Сіярто
4 грудня, 2022 неділя
Угорщина не буде платити мінімальну ціну за російську нафту, - МЗС
Кирило Тимошенко
4 грудня, 2022 неділя
"Є питання до честі та етики": нардеп-"слуга" Дунда прокоментував відкриття справи після розслідування ЗМІ щодо Тимошенка
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.34
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
04:07
Оновлено
Ракетний обстріл Запоріжжя
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: пошкоджено критичну інфраструктуру та житлові будинки
03:49
Євген Пригожин
Виправдання і погрози: Пригожин відреагував на заклики визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією у США
03:01
Астероїд
У NASA попередили про наближення до Землі астероїда
02:34
Чорногорія
Чорногорія надасть Україні допомогу в розмірі 11% військового бюджету країни
01:42
Рада Європи
Пропаганда, дезінформація та мова ненависті: у Раді Європи назвали основні загрози з боку Росії
01:15
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов
01:01
Ексклюзив
Володимир Путін
ЗСУ дали Путіну ляпаса, ядерна тріада РФ під загрозою, - військовий експерт Черник про вибухи на аеродромі "Енгельс"
01:01
Фолькер Тюрк в укритті
"Неймовірно, що це відбувається майже щодня": Верховний комісар ООН з прав людини мусив піти в укриття під час повітряної тривоги в Києві
00:52
Молдова, російська ракета
У Молдові розглянуть резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
00:35
Аналітика
Сергій Згурець
Удари по авіабазах РФ мають символічне, подібне до крейсера "Москва", значення, - Згурець
00:18
За добу від російських ударів в Україні загинули четверо людей
00:16
енергетика ЛЕП електрика
Внаслідок обстрілів пошкоджено електростанції та підстанції, на відновлення треба кілька днів, – Укренерго
00:02
Оновлено
Міністр оборони Олексій Резніков
Після масованої атаки Росії Резніков обговорив з Остіном посилення української ППО
2022, понедiлок
5 грудня
23:16
Януш Шеремета
У війні з Росією загинули двоє поляків з Інтернаціонального легіону
22:58
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
22:54
Неймар (праворуч) , Бразилія - Південна Корея
Бразилія розбила Південну Корею у 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
22:44
Мая Санду
Президентка Молдови закликала світ посилити тиск на Росію
22:31
Президент України Зеленський
Попри публічні попередження Заходу, Києву не надавали розвідданих щодо нападу РФ, – Зеленський
22:02
Путін
"Агресивні амбіції Путіна скоротилися": Кулеба прокоментував поїздку очільника Кремля Кримським мостом
21:50
Чорногорія
Чорногорія стала третьою країною, яка підписала декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України
21:45
Спеціальна відзнака для волонтерів "Золоте серце"
В Україні започаткували "Золоте серце" для волонтерів. Відзнаку отримають 50 організацій
21:18
УПЦ МП
Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні
21:08
HIMARS
США модифікували HIMARS для України, щоб не можна було випускати ракети по Росії, – WSJ
20:43
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
У Нову Каховку росіяни привозять ліки, які не мають ефекту, - мер
20:34
Оновлено
Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета. Рятувальники оцінюють збитки
20:32
Монастир "Гола пристань" УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл РФ
Під обстріли росіян потрапив чоловічий монастир УПЦ МП на Сумщині
20:29
СБУ
Балога: Може, вже час спецслужбам дати оцінку закарпатським політикам за підтримку лінії Орбана
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Goblin mode "глубінного народа"
19:59
відключення електроенергії
Укренерго запровадило аварійні відключення в усіх областях
19:46
Міноборони РФ
Убиті військові, пошкоджені літаки: РФ визнала удари по її аеродромах, заявивши про збиття дронів
19:42
електронна черга
В уряді анонсували запуск е-Черги для вантажівок на кордоні з Польщею
19:42
Лука Модріч (праворуч)
Хорватія по пенальті перемогла Японію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
19:30
Наслідки ворожих обстрілів, Донеччина
З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії
19:19
російські військові окупанти
На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб
19:12
ЗСУ
Ракетники і артилеристи ЗСУ вразили 8 районів скупчення ворогів і 2 пункти управління, авіація завдала 5 ударів
19:08
АМКУ оштрафував дві компанії на майже 26 млн грн за змову на торгах
18:31
відключення електроенергії
У трьох областях ввели екстрені відключення, – ДТЕК
18:06
OPINION
Михайло Гончар
Хіба в інтересах угорців купувати нафту не за $60, а за $80?
18:05
Єврокомісія: Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають вимогам для приєднання до "Шенгену"
18:01
Загарбники знову обстріляли Миколаїв
Українська ППО у понеділок збила понад 60 російських ракет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV