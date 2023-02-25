Через обстріл Херсона двоє працівників аварійно-рятувальної служби дістали поранення

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

Унаслідок російської атаки поранено двох фахівців Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Чоловіки закривали OSB-листами вікна на вул. Полтавській, що в Херсоні. Так, у цей час почався обстріл міста.

"Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога", - зазначили в ОВА.