Через обстріл Херсона двоє працівників аварійно-рятувальної служби дістали поранення
Унаслідок російського обстрілу двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби дістали поранення: їх шпиталізували
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
Унаслідок російської атаки поранено двох фахівців Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Чоловіки закривали OSB-листами вікна на вул. Полтавській, що в Херсоні. Так, у цей час почався обстріл міста.
"Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога", - зазначили в ОВА.
- Нагадаємо, за добу 24 лютого росіяни з різних видів зброї 83 рази гатили по Херсонській області, під атакою опинилися будинки, медичний та освітній заклади.
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