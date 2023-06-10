Через підрив Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що на Херсонщині підтоплені 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій.

За даними МВС, внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів 11 людей отримали поранення. Також 4 загинули. Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

У Дніпропетровській області відсутнє водопостачання у понад 89 тисяч людей у 26 населених пунктах. Організовано підвіз питної та технічної води.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів.