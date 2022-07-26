Через страйк наземного персоналу Lufthansa скасовує майже всі польоти у своїх німецьких хабах
Через попереджувальний страйк у середу Lufthansa скасовує майже всі рейси у своїх німецьких хабах у Франкфурті та Мюнхені. Це зачепило майже 1000 рейсів та близько 134 000 пасажирів
Про це інформує Der Spiegel.
Lufthansa скасовує загалом 678 рейсів в аеропорту Франкфурта, 32 з них – у 26 липня. У хабі в Мюнхені в обидва дні було загалом 345 рейсів. Постраждали 134 тис. пасажирів.
"Lufthansa змушена скасувати майже всю польотну програму в хабах у Франкфурті та Мюнхені на середу", - повідомила авіакомпанія.
Попереджувальний страйк, оголошений профспілкою Ver.di у зв’язку з конфліктом колективних переговорів, має масовий ефект у пік сезону подорожей.
"Рання ескалація лише після двох днів переговорів у тому, що досі було конструктивним раундом колективних переговорів, завдає величезної шкоди", — сказав директор з персоналу Lufthansa Майкл Ніггеманн.
Окрім транспортних центрів у Франкфурті та Мюнхені, страйки обмежили роботу також у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Берліні, Бремені, Ганновері, Штутгарті та Кельні.
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