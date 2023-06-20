Через вихід РФ із ракетного договору Шойгу може боятися ударів по Криму британськими Storm Shadow, - експерт Defense Express Киричевський
Україні можуть передати версію британських ракет Storm Shadow для ударів по Криму, оскільки РФ вийшла з Договору про ракети середньої і меншої дальності
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Те, що заявлялося, що Storm Shadow летить на 255 км, - це були припущення західних експертів, які виходили з того, що Україні дали тільки експортну версію. Нам же ніхто не каже, що ніхто не дасть крилаті ракети в базовій версії на 500 км. Раз росіяни самі порушили угоду про обмеження ракет малої і середньої дальності в Європі - можливо, британці як така підступна нація, вирішили дуже хитро помститися у відповідь. Можливо, оцю форму помсти за розрив ДРСМД може буде побачити у вигляді ударів Storm Shadow, які таки долітатимуть до Криму", - вважає він.
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