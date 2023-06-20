Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Те, що заявлялося, що Storm Shadow летить на 255 км, - це були припущення західних експертів, які виходили з того, що Україні дали тільки експортну версію. Нам же ніхто не каже, що ніхто не дасть крилаті ракети в базовій версії на 500 км. Раз росіяни самі порушили угоду про обмеження ракет малої і середньої дальності в Європі - можливо, британці як така підступна нація, вирішили дуже хитро помститися у відповідь. Можливо, оцю форму помсти за розрив ДРСМД може буде побачити у вигляді ударів Storm Shadow, які таки долітатимуть до Криму", - вважає він.