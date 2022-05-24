Чергова політична фантазія. Глава польського МЗС висловився про ідею "зберегти обличчя" Путіна

Про це глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив у вівторок, 24 травня, у Берліні під час спільної пресконференції з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок.

Польський дипломат нагадав, що російські війська сьогодні бомбардують громадян України, їм стріляють у потилиці, їх ґвалтують "полчища дегенератів", їх примусово виселяють зі своєї Батьківщини, а дітей відбирають у батьків і русифікують проти їх волі.

"Cкажу чесно: очікування, що з’являється в різних кутках Європи, що росія зміниться одразу після укладення перемир’я з Україною, є не лише черговою політичною фантазією, але і прямою загрозою для миру в Європі і доведенням до загрози нападу на країни східного флангу НАТО, включаючи і Польщу", - наголосив Рау.

Він висловив сподівання, що Берлін підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Я знаю, що з боку Німеччини є бажання це зробити. Альтернативи цьому немає, інакше довіра до Німеччини була б підірвана", - сказав глава польського зовнішньополітичного відомства.

Збігнєв Рау підкреслив, що спроби врятувати Росію від поразки і втрати обличчя є неприйнятним і зрадою європейських цінностей.

24 травня очільниця французького МЗС заявила, що її країна наполягає на швидкому ухваленні шостого пакету санцій, попри позицію Угорщини.

Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.

1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.

8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року.

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