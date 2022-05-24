Чергова політична фантазія. Глава польського МЗС висловився про ідею "зберегти обличчя" Путіна
Спроби деяких країн "врятувати обличчя" Росії у війні проти України є відкиданням європейських цінностей, - вважає Збігнєв Рау
Про це глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив у вівторок, 24 травня, у Берліні під час спільної пресконференції з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок.
Польський дипломат нагадав, що російські війська сьогодні бомбардують громадян України, їм стріляють у потилиці, їх ґвалтують "полчища дегенератів", їх примусово виселяють зі своєї Батьківщини, а дітей відбирають у батьків і русифікують проти їх волі.
"Cкажу чесно: очікування, що з’являється в різних кутках Європи, що росія зміниться одразу після укладення перемир’я з Україною, є не лише черговою політичною фантазією, але і прямою загрозою для миру в Європі і доведенням до загрози нападу на країни східного флангу НАТО, включаючи і Польщу", - наголосив Рау.
Він висловив сподівання, що Берлін підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
"Я знаю, що з боку Німеччини є бажання це зробити. Альтернативи цьому немає, інакше довіра до Німеччини була б підірвана", - сказав глава польського зовнішньополітичного відомства.
Збігнєв Рау підкреслив, що спроби врятувати Росію від поразки і втрати обличчя є неприйнятним і зрадою європейських цінностей.
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