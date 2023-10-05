Червоний Хрест оприлюднив правила для хакерів під час війни
Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у конфліктах, зокрема у війні, розв’язаній РФ проти України
Про це повідомляє ВВС.
Згідно з міжнародним гуманітарним правом, правила забороняють хакерам:
- спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти;
- використовувати шкідливе програмне забезпечення або інші методи, які поширюються автоматично і завдають шкоди як військовим, так і цивільним об'єктам;
- проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних об'єктів;
- здійснювати кібератаки на об'єкти, необхідні для виживання населення або такі, що можуть вивільнити небезпечні сили;
- погрожувати насильством з метою поширення терору серед цивільного населення;
- підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.
У МКЧХ закликали хакерів, які планують кібератаку на військовий об'єкт, зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати можливі наслідки для цивільного населення. А також закликали хакерів дотримуватись цих правил, навіть якщо ворог цього не робить і попередили, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, в тому числі і їхні власні, якщо їх вважатимуть легітимною воєнною ціллю.
Як зазначає BBC, повномасштабне вторгнення РФ в Україну збільшило кількість патріотичних кіберкоманд. Представник ІТ-армії України повідомив, що команда раніше заборонила напади на об'єкти охорони здоров'я, але ширшого впливу на цивільне населення, за його словами, не уникнути. "Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище", - додав він.
Видання нагадує, що великі хакерські угруповання в Росії, не дотримуючись жодних правил, неодноразово атакували Україну та її союзників. "Чому я повинен слухати Червоний Хрест?" - запитав BBC представник російської хакерської групи Killnet.
- 10 вересня хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків.
- 1 жовтня стало відомо, що вебсайт королівської родини Великої Британії зазнав кібератаки. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська хакерська група Killnet.
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