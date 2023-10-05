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Головна Технології Червоний Хрест оприлюднив правила для хакерів під час війни

Червоний Хрест оприлюднив правила для хакерів під час війни

5 жовтня, 2023 четвер
05:08
Технології кібератака

Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у конфліктах, зокрема у війні, розв’язаній РФ проти України

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, правила забороняють хакерам:

  • спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти;
  • використовувати шкідливе програмне забезпечення або інші методи, які поширюються автоматично і завдають шкоди як військовим, так і цивільним об'єктам;
  • проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних об'єктів;
  • здійснювати кібератаки на об'єкти, необхідні для виживання населення або такі, що можуть вивільнити небезпечні сили;
  • погрожувати насильством з метою поширення терору серед цивільного населення;
  • підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.

У МКЧХ закликали хакерів, які планують кібератаку на військовий об'єкт, зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати можливі наслідки для цивільного населення. А також закликали хакерів дотримуватись цих правил, навіть якщо ворог цього не робить і попередили, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, в тому числі і їхні власні, якщо їх вважатимуть легітимною воєнною ціллю.

Як зазначає BBC, повномасштабне вторгнення РФ в Україну збільшило кількість патріотичних кіберкоманд. Представник ІТ-армії України повідомив, що команда раніше заборонила напади на об'єкти охорони здоров'я, але ширшого впливу на цивільне населення, за його словами, не уникнути. "Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище", - додав він.

Видання нагадує, що великі хакерські угруповання в Росії, не дотримуючись жодних правил, неодноразово атакували Україну та її союзників. "Чому я повинен слухати Червоний Хрест?" - запитав BBC представник російської хакерської групи Killnet.

  • 10 вересня хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків.
  • 1 жовтня стало відомо, що вебсайт королівської родини Великої Британії зазнав кібератаки. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська хакерська група Killnet.
Війна з Росією
кібератаки
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