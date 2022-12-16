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"Чи варто ще більше гальмувати процес передачі ПРО, аби "не допустити ескалації": Подоляк про чергову ракетну атаку РФ

16 грудня, 2022 п'ятниця
12:05
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови ОП написав про те, чи варто ще більше гальмувати процес передачі протиракетної оборони, після чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України 16 грудня

Про це інформує радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Черговий масований ракетний удар по українських містах. По енергетиці, житлових будинках. Два питання: Хтось іще хоче запропонувати "мирне врегулювання", щоб дати Путіну зберегти обличчя?" - пише Подоляк.

Щодо другого питання, то радник голови ОП написав про передачу протиракетної оборони: "Чи можна ще більше уповільнити процес передачі Україні ПРО, щоб "не допустити ескалації?"

  • Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі. 
  • Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами перебували люди.
  • Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури 16 грудня.
  • Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 15 ракет ворога.  
  • Внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджені енергооб'єкти як на Сході, так і Півдні України. Діють аварійні відключення електроенергії.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за допомогою масованих ракетних атак по території України Росія намагається змінити хід війни на свою користь.  

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Україна
Росія
російська армія
окупанти
Михайло Подоляк
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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