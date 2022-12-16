Про це повідомляє Міноборони України.

"З кожною такою ракетною атакою РФ сподівається на зміну ходу війни на свою користь", - сказала Маляр.

Вона також зазначила, що за допомогою ракетник обстрілів Росія намагається занурити українців у тотальну темряву, зробити їх такими ж рабами системи, якими сьогодні є росіяни. Проте, за словами Маляр, ці спроби марні, оскільки зараз українці доводять усьому світові, що свобода і воля – це частина їхньої ДНК.

"Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", - наголосила заступниця очільника Міноборони.

Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові та Києві окупанти ударили по критичній інфраструктурі.

Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами перебували люди.

Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 15 ракет ворога.

Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.

Згодом стало відомо, що росіяни 16 грудня випустили по Україні 60 ракет.