У Міноборони прокоментували ранковий масований обстріл України: Росія сподівається змінити хід війни на свою користь
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за допомогою масованих ракетних атак по території України Росія намагається змінити хід війни на свою користь
Про це повідомляє Міноборони України.
"З кожною такою ракетною атакою РФ сподівається на зміну ходу війни на свою користь", - сказала Маляр.
Вона також зазначила, що за допомогою ракетник обстрілів Росія намагається занурити українців у тотальну темряву, зробити їх такими ж рабами системи, якими сьогодні є росіяни. Проте, за словами Маляр, ці спроби марні, оскільки зараз українці доводять усьому світові, що свобода і воля – це частина їхньої ДНК.
"Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", - наголосила заступниця очільника Міноборони.
- Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові та Києві окупанти ударили по критичній інфраструктурі.
- Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами перебували люди.
- Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 15 ракет ворога.
- Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
- Згодом стало відомо, що росіяни 16 грудня випустили по Україні 60 ракет.
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