"Чинна влада є найбільшою після Путіна загрозою для України": політолог Бала заявив про необхідність об'єднання опозиції

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Я думаю, що по великому рахунку, вони (опозиція, - ред) б мали об'єднатися, бо та чинна влада, яка є сьогодні, як на мене, є найбільшою загрозою після Путіна для України. І мали б об'єднатись, але їхня історія кредитна, вона є настільки сумнівною, де вони не виконували домовленості, які досягали між собою", - вважає Бала.



Він висловив думку щодо того, хто має стати гарантом таких домовленостей.



"Я не знаю, хто б мав виступити гарантом того, щоб там було чітко розписано, на яких умовах вони об'єднуються. Умовно партія-переможець має право на місце прем'єра, друге місце - на віцепрем'єра.

Всі ці мали б бути проговорені, але мав би бути хтось, можливо, це б були наші західні партнери, я цього не виключаю, в сенсі дотримання домовленостей. Але на сьогодні в ситуації з Порошенком, ми такого об'єднання не побачимо", - підсумував політолог.





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