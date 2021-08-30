Член Нацкорпусу, який отримав підозру в хуліганстві, порізав вени на знак протесту "проти переслідування ветеранів"
Очільник Черкаського відділення партії Нацкорпус Дмитро Кухарчук, якому вручили підозру щодо хуліганства на акції під Офісом президента 14 серпня, на знак протесту "проти переслідування ветеранів" порізав собі вени біля Печерського управління поліції в Києві
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нас не залякати ні СІЗО, ні катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові, якої ніколи в житті не бачили ні Монастирський, ні Єрмак, ні Баканов, ні Зеленський. Я розумію, що вони хочуть моєї крові. Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка, ось вам моя кров" - сказав Кухарчук.
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"28 серпня двом ветеранам полку "Азов" - Кухарчуку і його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Мова йде про "хуліганські дії", які вони нібито здійснювали на акції під Офісом президента 14 серпня в Києві. Відразу після вручення підозр пресслужба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що не відповідає дійсності, оскільки суд ще навіть не був призначений! Можна дійти висновку, що результат вже давно відомий", - заявили в Нацкорпусі
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