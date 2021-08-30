Член Нацкорпусу, який отримав підозру в хуліганстві, порізав вени на знак протесту "проти переслідування ветеранів"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нас не залякати ні СІЗО, ні катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові, якої ніколи в житті не бачили ні Монастирський, ні Єрмак, ні Баканов, ні Зеленський. Я розумію, що вони хочуть моєї крові. Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка, ось вам моя кров" - сказав Кухарчук.



Нацкорпус заявляє про "репресії проти ветеранів війни з РФ"



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"28 серпня двом ветеранам полку "Азов" - Кухарчуку і його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Мова йде про "хуліганські дії", які вони нібито здійснювали на акції під Офісом президента 14 серпня в Києві. Відразу після вручення підозр пресслужба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що не відповідає дійсності, оскільки суд ще навіть не був призначений! Можна дійти висновку, що результат вже давно відомий", - заявили в Нацкорпусі