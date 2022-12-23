Французький лідер раптово зірвався на США. Показово, що Макрон "зафонтанував" антиамериканізмом синхронно із візитом Зеленського до Байдена. У Білому домі фактично склали вирок Путіну, скоординувавши спільні дії Вашингтона та Києва у новій фазі війни. Не менш показовим є майданчик, з якого мсьє Еммануель виголошував ці несподівані (на перший погляд) спічі – Близький Схід, де антиштатівські настрої є якщо не домінантними, то вельми популярними.

Макрону раптом приспічило зробити Європу "менш залежною від США", вимагати автономії (!) від Вашингтона, бути "всередині НАТО, разом з НАТО, але також не залежачи від НАТО". Остання ремарка вражає своїм безглуздям, провокуючи на вульгарне: "І рибку з'їсти, і…".

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Я не думаю, що Макронові сняться лаври де Голля, який свого часу теж мав певні суперечки з союзниками з антигітлерівської коаліції. Серед іншого, вони були спричинені фізичною присутністю американського контингенту у постнацистській Європі. Гадаю, що Макрон – через вік, — не міг застати й шалених протестів 80-х років проти розміщення американських крилатих ракет MGM-31C Pershing у відповідь на совєтські СС-20, націлені на європейські столиці. До слова, той протестний рух усіляко заохочувався та "підігрівався" Москвою. Далекий я і від думки, що популярний французький політик раптом почав кандидувати у клуб підстаркуватих антиамериканістів Alliance of European National Movements зі штаб-квартирою, зауважте, — у Будапешті. Серед постулатів цього геріатричного тераріуму є й такий: Росія має законні, так звані "легітимні" інтереси на пострадянську просторі, і Захід повинен їх безумовно поважати.

То все ж, — чому Макрон раптом почав грати на полі своєї суперниці на переможних президентських виборах цього року Марін Ле Пен, яка репрезентувала ультраправий Національний фронт, що теж годувався з рук Москви й сповідує, серед іншого ізоляціонізм та антиамериканізм?

Я не викладатиму тут припущень, які гуляють у мережі й стосуються особистого оточення Еммануеля Макрона, яке підозрюють у співпраці з ФСБ. Зокрема, про його більш ніж охоронця-алжирця. Хай конспірологи доводять свої теорії самотужки.

Відповідь, як на мене, криється в іншому – у вакуумі лідерства на європейському континенті, відкритій вакансії після відходу канцлерін Ангели Меркель. Макрон дуже хотів би замінити її, бо, на його думку, Старий світ наразі не має адекватних кандидатур

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Відповідь, як на мене, криється в іншому – у вакуумі лідерства на європейському континенті, відкритій вакансії після відходу канцлерін Ангели Меркель. Макрон дуже хотів би замінити її, бо, на його думку, у Старому світі наразі немає адекватних кандидатур.

Але Макрону треба зрозуміти одну річ. Європа після Меркель (та власне, й на присмерку її лідерства) змінилася кардинально. І, здається, їй вже мало шпетять проблеми з мігрантами, якими "допікала" берлінська фрау уряди членів ЄС, особливо дотичних до Середземномор'я. Пересічний європейський обиватель раптом втямив цінність безпеки перед загрозою Росії, і те, що ця безпека, як не крути, у руках Штатів.

Макрон мав би зрозуміти одну річ. Європа після Меркель (та власне, ще й на присмерку її лідерства) змінилася кардинально. І, здається, їй вже мало шпетять проблеми з мігрантами, якими "допікала" берлінська фрау уряди членів ЄС, особливо дотичних до Середземномор'я

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Нові члени Унії відкинули дивні пропозиції Макрона надати Росії якісь гарантії безпеки, абсолютно резонно міркуючи, що: а) дбати про "безпеку" гвалтівника і терориста – аморально й огидно; б) криваві уроки власних національних історій Чехії, Польщі, країн Балтії доводять, що Росію таки треба знищити як суб'єкт, інакше наступні покоління матимуть той же клопіт.

Взагалі східний фланг Євросоюзу Макрон-антиамериканіст може вважати втраченим. Тут, саме через загрозу Москви, прихильніші до осяжних та реальних засобів оборони на кшталт Patriot та штатівських воєнних баз, а не до пустих, про людське око "патріотичних" просторікувань про "автономію" Європи. Полякам, чехам, словакам, балтам начхати на претензії мсьє Еммануеля бути представником ЄС на якихось там "переговорах" з бункерним дідом. А що такі бажання є, свідчить ревнива філіппіка французького лідера: "потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина". Йому навіть на гадку не спадає, що ці переговори вестиме насамперед Україна.

Полякам, чехам, словакам, балтам начхати на претензії мсьє Емманюеля бути представником ЄС на якихось там "переговорах" з бункерним дідом

Геноцид, який чинить путінська Росія в Україні, поклав край часові, коли нікому не відомому Макронові вдалося опанувати владу, його зоряному часові. Liquid modernity – "плинна сучасність" (за Зигмунтом Бауманом), коли все розмито і нема меж між принципами й нормами, ні друга, ні ворога, ні війни, ні миру, ні закону, ні беззаконня, — сконала у Бучі та Ірпені, у Маріуполі та Оленівці. Тепер все гранично чітко: пан – або пропав. Якщо Макрон й надалі адвокатуватиме Москву, дбаючи й про власний політичний інтерес, — то він ризикує залишитися у ролі тире цієї категоричної дилеми.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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