Про це CNN дізнався від поінформованого американського чиновника.

За його словами, поставлені США касетні боєприпаси потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були заздалегідь розміщені в Європі.

На запитання, коли ЗСУ почнуть застосовувати цей вид озброєння, чиновник США сказав: "Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися першими".

Що відомо про касетні боєприпаси

Про постачання касетних боєприпасів Україна просила ще з грудня 2022 року, але США відмовлялися їх надати.

У березні 2023 року чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надати Києву цей вид озброєння.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

13 липня генерал Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів.

Варто зазначити, що Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не є підписантами цього документа. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.