CNN дізнався, завдяки чому касетні боєприпаси від США так швидко дісталися України
Касетні боєприпаси, які США вирішили надати Україні, прибули до місця призначення буквально за кілька днів, тому що їхня передача планувалася заздалегідь
Про це CNN дізнався від поінформованого американського чиновника.
За його словами, поставлені США касетні боєприпаси потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були заздалегідь розміщені в Європі.
На запитання, коли ЗСУ почнуть застосовувати цей вид озброєння, чиновник США сказав: "Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися першими".
Що відомо про касетні боєприпаси
Про постачання касетних боєприпасів Україна просила ще з грудня 2022 року, але США відмовлялися їх надати.
У березні 2023 року чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надати Києву цей вид озброєння.
6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних.
7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.
Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.
13 липня генерал Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів.
Варто зазначити, що Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не є підписантами цього документа. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.
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