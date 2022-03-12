"Дали команду х**рити всіх підряд – цивільних, дітей": СБУ перехопила розмови російських окупантів у Харкові

"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх х**рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх х**рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", –розповів один з російських окупантів.



В СБУ також зазначили, що із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.