"Дали команду х**рити всіх підряд – цивільних, дітей": СБУ перехопила розмови російських окупантів у Харкові
Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, яким російське командування у Харкові дало команду стріляти в цивільних.
Відповідне аудіоперехоплення телефонної розмови окупантів оприлюднила СБУ, передає Еспресо.TV.
- Нагадаємо, РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".
- Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.
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