Данія відреагувала на підрив Каховської ГЕС та оголосила пакет гуманітарної допомоги для України

Про це повідомляє МЗС Данії.

Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужних насоси, 35 наметів для проживання, 3 невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.

Гуманітарний пакет допомоги (335 тис. євро) надійде в Україну, як очікується, у суботу. Його передадуть ДСНС.

"Затоплення поставили значну частину України в жахливу ситуацію. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – заявив в.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Поульсен.

Через UNOPS (Управління ООН з обслуговування проєктів) Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів, а також кілька генераторів загальною вартістю майже 940 тис. євро.