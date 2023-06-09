Данія відреагувала на підрив Каховської ГЕС та оголосила пакет гуманітарної допомоги для України
У четвер, 8 червня, Данія оголосила про надання негайної гуманітарної допомоги Україні після підриву Росією Каховської ГЕС
Про це повідомляє МЗС Данії.
Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужних насоси, 35 наметів для проживання, 3 невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.
Гуманітарний пакет допомоги (335 тис. євро) надійде в Україну, як очікується, у суботу. Його передадуть ДСНС.
"Затоплення поставили значну частину України в жахливу ситуацію. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – заявив в.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Поульсен.
Через UNOPS (Управління ООН з обслуговування проєктів) Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів, а також кілька генераторів загальною вартістю майже 940 тис. євро.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей.
- Більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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