"Дарниця" вироблятиме COVID-ліки Paxlovid від компанії Pfizer

Про це повідомила пресслужба фармацевтичної компанії "Дарниця".



Як стало відомо, 18 березня "Дарниця" виграла конкурс та підписала угоду із організацією МРР (The Medicines Patent Pool) на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва генеричної версії орального антиковідного препарату від Pfizer нірматрелвіру (Nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (Ritonavir).

"У сучасних умовах воєнного стану в країні та світової пандемії, потужна та інноваційна фарма — це вкрай важлива складова національної безпеки країни. Як найбільший фармацевтичний виробник України, "Дарниця" створила стратегію у партнерстві із урядом та міжнародними лідерами охорони здоров’я, щоб допомогти забезпечити доступ до генеричної версії лікування COVID-19 для українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону. Ми дуже вдячні МОЗ за допомогу у цьому проекті, а також МРР за довіру та підтримку", - прокоментував голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.



На сайті також повідомляється, що наразі "Дарниця" є першою та єдиною в Україні фармкомпанією із правом розробки та виробництва Paxlovid для подальших поставок його у 95 країн світу.

Pfizer продовжить постачати медикаменти в РФ, але віддаватиме весь прибуток Україні.



