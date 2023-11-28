Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Криму бонові загородження змило водою, і це певною мірою відкриває вікно можливостей для ЗСУ. Але треба взяти до уваги, що на супутникових SAR-знімках, тобто радіолокаційних знімках, гарно видно, як РФ сконцентрувала у бухтах тимчасово окупованого Севастополя настільки потужні засоби РЕБ, що вони створюють засвітлювання на сенсорах супутників SAR. Ця пляма така потужна, що розміром з місто. На це звернули увагу аналітики Naval News", - розказав Катков.

За словами головного редактора, аналітики Naval News також помітили, що ворог під час потужних українських атак по окупованому Севастополю вмикає спуфінг (програма маскується під іншу за допомогою фальсифікації даних, і тим самим отримує незаконну перевагу, - ред.) супутникової навігації.

"Тобто за весь час нічого подібного не було помічено на території всього окупованого Криму. Саме у Севастополі ворог сконцентрував максимальну кількість РЕБ, які настільки потужні, що засліплюють супутники", - додав Катков.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що внаслідок потужного шторму в окупованому Криму змило окопи загарбників.

Циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту.















