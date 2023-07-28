Деокупований Ізюм відвідали дипломати Швеції, Канади та Швейцарії
В Ізюмі представники делегацій Канади, Швеції та Швейцарії обговорили етапи наступних відновлювальних робіт та хід пошукових операцій зниклих безвісти в результаті збройної агресії РФ
З міжнародними партнерами представники місцевої влади обговорюють допомогу у відновленні Ізюма, говорить начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У дописі зазначається, що одразу після деокупації Ізюму розпочали відновлювати електрику, газ, зв‘язок. Російські окупанти знищили місто майже на 80%: це житлові будинки, школи, дитячі садки, об'єкти медицини.
"Саме навколо цих проблем ми об'єднуємо наших міжнародних партнерів, аби спільними зусиллями досягти головного результату – відновлення життєдіяльності у наших населених пунктах, зокрема й місті Ізюм", - зазначає Синєгубов.
Також додається, що країни-партнери України підтримують жителів Ізюмського району з перших днів деокупації: це і гуманітарна допомога, і техніка для розбору завалів тощо.
"Але наша співпраця триває, обговорили етапи наступних відновлювальних робіт та хід пошукових операцій зниклих безвісти в результаті збройної агресії РФ", - йдеться у дописі.
- 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
- 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі, 99% мають ознаки насильницької смерті.
- Станом на 3 червня зазначалося, що з масового поховання в Ізюмі на Харківщині залишаються неідентифікованими 66 тіл жертв російського терору.
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