В Ізюмі досі не ідентифіковано 66 тіл з масового поховання, - Нацполіція
З масового поховання в Ізюмі на Харківщині залишаються неідентифікованими 66 тіл жертв російського терору
Про це повідомив у телеграм відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"На теперішній час з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл, ідентифікована переважна більшість людей, залишаються неідентифікованими 66 осіб", - розповіла заступниця начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, Слідчого управління ГУНП в Харківській області Оксана Олійник.
Вона зазначила, що процес ідентифікації може бути прискорений, якщо всі родичі загиблих звернуться до поліції. Зокрема, 1 червня після відповідних звернень у місті знову працювала пересувна ДНК-лабораторія, зразки здали 12 громадян.
- 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
- 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі, 99% мають ознаки насильницької смерті.
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