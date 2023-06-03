В Ізюмі досі не ідентифіковано 66 тіл з масового поховання, - Нацполіція

Про це повідомив у телеграм відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"На теперішній час з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл, ідентифікована переважна більшість людей, залишаються неідентифікованими 66 осіб", - розповіла заступниця начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, Слідчого управління ГУНП в Харківській області Оксана Олійник.

Вона зазначила, що процес ідентифікації може бути прискорений, якщо всі родичі загиблих звернуться до поліції. Зокрема, 1 червня після відповідних звернень у місті знову працювала пересувна ДНК-лабораторія, зразки здали 12 громадян.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.