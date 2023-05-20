Про це він розповів в етері Еспресо.

"Табори "перевиховування" – це політичні школи, які поєднані з примусовою трудовою працею. Такі табори є як для дітей, так і для дорослих. Коли окупанти забирають дитину, то спочатку везуть до транзитного пункту на окупованій території, потім у такий же пункт у прикордонній зоні РФ, а далі дитина потрапляє до якогось російського міста у дитячий будинок. За 2022 рік були масові випадки, коли українські діти у РФ або співали гімн України, або кричали, що Росія вкрала їх з сім'ї. Крім того, громадяни РФ повертали дітей, у яких виявилися якісь хвороби. Тому у РФ почали медично фільтрувати українських дітей і забирати тільки здорових. А вже після медичної фільтрації у цих транзитних таборах дітей почали "перевиховувати", тобто вести примусове політичне "перевиховання", яке направлене на знищення української ідентичності у свідомості дитини", - розказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Павло Лисянський додав, що у таких таборах окупанти максимально наповнюють дітей російською ідеологією.

"Нам вдалося роздобути методички, за якими виховують дітей у таборах. Фахівці, які опрацьовували та досліджували ці методички, кажуть, що навіть дорослому важко розібратися з матеріалами, які подають дітям. Окупанти намагаються зараз ідеологічно вбити українську ідеологію і свідомість у дітей. І зараз такі табори на території РФ переповнені, тому що росіяни намагаються дуже потужно перевиховувати наших дітей протягом 4-6 місяців перед тим, як відправляти до російських дитячих будинків, а потім до сімей", - сказав Лисянський.