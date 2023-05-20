Депортованих дітей з України окупанти ідеологічно "перевиховують" у таборах, - правозахисник Лисянський
Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, зазначив, що зараз такі табори на території РФ переповнені, тому що окупанти намагаються дуже потужно перевиховувати дітей перед тим, як відправляти до російських дитячих будинків
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Табори "перевиховування" – це політичні школи, які поєднані з примусовою трудовою працею. Такі табори є як для дітей, так і для дорослих. Коли окупанти забирають дитину, то спочатку везуть до транзитного пункту на окупованій території, потім у такий же пункт у прикордонній зоні РФ, а далі дитина потрапляє до якогось російського міста у дитячий будинок. За 2022 рік були масові випадки, коли українські діти у РФ або співали гімн України, або кричали, що Росія вкрала їх з сім'ї. Крім того, громадяни РФ повертали дітей, у яких виявилися якісь хвороби. Тому у РФ почали медично фільтрувати українських дітей і забирати тільки здорових. А вже після медичної фільтрації у цих транзитних таборах дітей почали "перевиховувати", тобто вести примусове політичне "перевиховання", яке направлене на знищення української ідентичності у свідомості дитини", - розказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.
Павло Лисянський додав, що у таких таборах окупанти максимально наповнюють дітей російською ідеологією.
"Нам вдалося роздобути методички, за якими виховують дітей у таборах. Фахівці, які опрацьовували та досліджували ці методички, кажуть, що навіть дорослому важко розібратися з матеріалами, які подають дітям. Окупанти намагаються зараз ідеологічно вбити українську ідеологію і свідомість у дітей. І зараз такі табори на території РФ переповнені, тому що росіяни намагаються дуже потужно перевиховувати наших дітей протягом 4-6 місяців перед тим, як відправляти до російських дитячих будинків, а потім до сімей", - сказав Лисянський.
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