Держдеп США: конгрес ухвалить запит на фінансування для України, коли його висунуть на голосування
У державному департаменті США наголосили, що допомога Україні, як і раніше, є важливою для Вашингтона
Про це під час брифінгу в середу, 1 листопада, сказав речник Держдепу США Метью Міллер, інформує "Голос Америки".
Міллер переконаний, що запит на фінансування для України матиме підтримку конгресу.
"Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування – він пройде в обох палатах Конгресу", – наголосив він.
Окрім того, речник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати "в жодному разі не втратили уваги до потреби підтримувати Україну".
"Сполучені Штати допоможуть Україні захиститись від жахливих атак, які Росія здійснювала і продовжує здійснювати проти українців", – зазначив Метью Міллер.
"Ось чому ви бачили, як президент в Овальному кабінеті виголосив промову про нашу підтримку України. Ми й надалі залишатимемось зосереджені на цьому", – додав речник держдепу.
- 20 жовтня адміністрація Білого дому подала до конгресу запит про екстрене фінансування на суму понад 105$ млрд для підтримки Ізраїлю та України. Більшість коштів – 61 млрд доларів – запросили для України.
- Натомість новий спікер палати представників США Майк Джонсон (який обійняв посаду 25 жовтня) заявив, що фінансування України та Ізраїлю конгрес має розглядати окремо.
- 31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців палати представників конгресу та закликав республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні.
- Того самого дня стало відомо, що лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер наполягає на окремих законопроєктах.
- На слуханнях у комітеті з асигнувань сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін також переконували законодавців підтримати ініціативу Байдена про додаткову допомогу Ізраїлю та Україні. Під час слухань Остін заявив: якщо США не надаватимуть допомогу Україні, а Путін досягне успіху, РФ почне наступ на країни НАТО, що змусить американських військових воювати в Європі
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