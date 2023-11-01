Держдеп США: конгрес ухвалить запит на фінансування для України, коли його висунуть на голосування

Про це під час брифінгу в середу, 1 листопада, сказав речник Держдепу США Метью Міллер, інформує "Голос Америки".

Міллер переконаний, що запит на фінансування для України матиме підтримку конгресу.

"Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування – він пройде в обох палатах Конгресу", – наголосив він.

Окрім того, речник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати "в жодному разі не втратили уваги до потреби підтримувати Україну".

"Сполучені Штати допоможуть Україні захиститись від жахливих атак, які Росія здійснювала і продовжує здійснювати проти українців", – зазначив Метью Міллер.

"Ось чому ви бачили, як президент в Овальному кабінеті виголосив промову про нашу підтримку України. Ми й надалі залишатимемось зосереджені на цьому", – додав речник держдепу.