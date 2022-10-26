Держсек США Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про "брудну бомбу"
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом відкинув заяви Росії про можливість застосування Україною "брудної бомби"
Про Блінкен написав у twitter.
"Спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати "брудну бомбу" на власній території", - зазначив він.
До того, як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу, він стверджував, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.
Проте міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
- Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.
- На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.
- 24 жовтня стало відомо, що про українську "брудну ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти і голова Генштабу ЗС РФ – відомо принаймні про його дзвінки у США та Британію.
- Згодом Росія скликала засідання Радбезу ООН щодо цього питання. Його провели у вівторок, 25 жовтня. Після цього росіяни сказали, що "цілком задоволені, тому що підвищили рівень обізнаності". А заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі зазначив, що РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною "брудної бомби".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.25Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе