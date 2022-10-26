Про Блінкен написав у twitter.

"Спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати "брудну бомбу" на власній території", - зазначив він.

До того, як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу, він стверджував, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Проте міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

24 жовтня стало відомо, що про українську "брудну ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти і голова Генштабу ЗС РФ – відомо принаймні про його дзвінки у США та Британію.

Згодом Росія скликала засідання Радбезу ООН щодо цього питання. Його провели у вівторок, 25 жовтня. Після цього росіяни сказали, що "цілком задоволені, тому що підвищили рівень обізнаності". А заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі зазначив, що РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною "брудної бомби".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb