Детонація російського складу боєприпасів в невизнаному Придністров'ї утворить таку вирву як від ядерної бомби в Хіросімі, - Герасимчук

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Якщо ми говоримо про ситуацію в невизнаному Придністров’ї, то ми знаємо, що там позавчора були вибухи в так званому Міністерстві державної безпеки, вчора були удари по телевежі, а сьогодні вже була інформація про стрілянину поруч з військовими складами в селищі Колбасна. Це склади боєприпасів, які були направлені для держав Варшавського договору ще в 90-х роках і їх там чимало. Ситуація в регіоні може розгортатись за багатьма сценаріями. Перше, це сигнал Республіці Молдова, якщо вони будуть підтримувати Україну, то матимуть неприємності з РФ на своїй території. Це також сигнал і Румунії, яка межує з Молдовою. В самій же Молдові загострення в невизнаному Придністров’ї бояться", - пояснив Герасимчук.



Герасимчук наголосив, що інший сценарій розвитку подій в невизнаному Придністров'ї передбачає звернення Тирасполя до РФ щодо посилення охорони складів з боєприпасами.



"Зараз російські склади з боєприпасами охороняють близько 1000 військових РФ. Тому, Тирасполь може звернутись до РФ про начебто додаткову охорону для цих складів. Спостерігачів з ОБСЄ до цих складів не допускають. І ми не знаємо про стан цих боєприпасів. За останнім, не дуже оптимістичним сценарієм, може бути атака на ці склади і відбудеться детонація боєприпасів. Тоді може утворитись техногенна катастрофа регіонального масштабу. З того, що мені говорили мої молдовські колеги, якщо цей склад боєприпасів здетонує, то може утворитись вирва не менша, ніж від ядерної бомби в Хіросімі", - додав Герасимчук.

25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону

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