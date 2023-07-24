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Ділянка від Куп'янська до Кремінної та Сватового буде ще гарячою певний час, - Згурець

24 липня, 2023 понедiлок
09:54
Війна з Росією Сергій Згурець

На напрямку Куп'янськ - Сватове - Кремінна є три ділянки, і зараз головна активність противника розвивається навколо Кармазинівки

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"На напрямку Куп'янськ - Сватове - Кремінна є три ділянки. Зараз головна активність противника розвивається навколо Кармазинівки (село у Сватівському районі – ред.), де декілька днів тому ворог вийшов на правий берег р. Жеребець, намагаючись розширювати цей плацдарм. Власне кажучи, зазначена ділянка є серединою фронту, починаючи від Куп'янська до Кремінної. Цей середній плацдарм у російських військ скерований для того, аби рухатися на Борову, щоб там спробувати перерізати наше угрупування, яке розташоване між р. Жеребець та р.Оскіл", - зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що Генштаб ЗСУ вже ухвалив рішення про збільшення наших сил на ділянці, яка має блокувати просування противника у зоні Кармазинівки у напрямку Новоєгорівки. Там точаться жорсткі бої, ми збільшили кількість артилерії, яка починає перемелювати ворога як на переправі через річку Жеребець, так й в інших місцях. Ця ділянка залишається зоною напруження.

"І так само загарбник намагається суттєво тиснути у зоні Торського та Зарічного,  діяти на різних ділянках, включно з Серебрянським лісництвом. На цьому напрямку у нас достатньо сил, однак і угруповання ворога тут достатньо потужне та насичене танковою технікою, це підтверджує присутність 1-ої танкової армії РФ. Думаю, що ця ділянка фронту буде ще певний час достатньо гарячою. Треба зважати на те, що росіяни намагаються активно подавати якісь успіхи, що пов'язані з Торським, Кармазинівкою та Новоєгорівкою. Але суттєвих змін на цій ділянці фронту не відбувається: там є ворожі сили, які намагаються просуватися. Українська сторона вживає контрзаходів, аби подальших просувань противника не було", - сказав Згурець.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. 

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу. 

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно. 

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. 

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.

19 липня повідомлялося, що Сили оборони продовжують вести контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. Водночас ЗСУ мають тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Генштаб 22 липня повідомив, що на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.

Україна
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Сватове
Харківщина
Військові новини
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