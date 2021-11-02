"Динамо" - "Барселона": склади команд на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" у Києві. Після першого кола команда Луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію.



Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00. Пряма трансляція на медіасервісі Megogo.



Ліга чемпіонів



4-й тур



2 листопада



"Динамо" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)



"Динамо": Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Буяльський, Гармаш.



Запасні: Бойко, Тимчик, Бурда, Шабанов, Андрієвський, Антюх, Вербіч, Леднєв, Вітіньйо, Шепелєв, Шкурін, Рамірес.



"Барселона": Тер Штеген, Альба, Гарсія, Лангле, Мінгеса, Ніко, Гаві, Бускетс, Де Йонг, Фаті, Депай.



Запасні: Нето, Пенья, Араухо, Дест, Юмтіті, Пуч, Коутіньйо, Бальде, Де Йонг, Дембеле, Демір, Санс.



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

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