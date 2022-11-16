Діти під час обстрілу на Київщині знайшли збиту ракету та понесли її до школи
У Бучанському районі на Київщині діти під час масованого обстрілу 15 листопада знайшли збиту ракету та принесли її до школи
Про це повідомив начальник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у telegram.
За його словами, у Бучанському районі до поліції, під час масованого ракетного обстрілу 15 листопада, надійшло повідомлення від керівника одного із навчальних закладів про те, що діти за школою знайшли збиту ракету і несуть її показати.
"Те, що діти під час ракетної загрози знаходились на вулиці, те, що дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу – вища міра безвідповідальності. Той же факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які несуть реальну загрозу життю і здоров’ю – просто шокує", - написав Нєбитов та виклав відео з уламком ракети, яке зняли поліцейські, що прибули за викликом.
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15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом протиповітряна оборона збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також 10 дронів-камікадзе.
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