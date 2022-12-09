Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Відомо, що препарат стане доступний для пацієнтів зі спинальною м’язовою атрофією першого типу в 2023 році. Його будуть отримувати пацієнти зі СМА, які відповідають критеріям включення до програми (вік, тип хвороби тощо), в тому числі ті, яким поставили діагноз за результатами програми розширеного неонатального скринінгу. Детальні умови отримання цього препарату повідомлять пізніше.

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"Рисдиплам" - єдиний лікарський засіб проти спинальної м’язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома, адже його слід приймати орально. У світі існує три препарати, які використовуються для лікування СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza. Перший вводиться до 2-річного віку і зупиняє хворобу назавжди, два останні потрібно застосовувати протягом усього життя.

Також повідомляється, що в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА — це одна з рідкісних генетичних хвороб, яка характеризується м’язовою слабкістю, яка прогресує у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та зрештою приковує хворого до інвалідного візка та ліжка. СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених.

Раніше у МОЗ дали поради, як подовжити "життя" їжі та яким харчам надавати перевагу, допоки тривають регулярні обстріли енергосистеми України. А також, як уникнути переохолодження.

9 грудня стало відомо, що у Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що категорія людей, у яких зустрічаються хвороби серцево-судинної системи, буде молодше років на 10-15.