Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" були підірвані у результаті диверсії.

Що ж, в такому разі — це одна з найбільш результативних диверсій усіх часів. Незрозуміло, хто саме це міг зробити, адже саме росіяни зупинили прокачування газу напередодні вибуху.

1. Підрив газопроводів призвів до зупинки основних російських газових контрактів, прямих збитків РФ до 30 мільярдів доларів, включно з вартістю будівництва газопроводів, вартістю втраченого газу внаслідок вибуху. Збитки від втрачених доходів просто неможливо підрахувати, але "Північний потік-2" так і не зміг запуститись.

Це одна з найбільш результативних диверсій усіх часів. Незрозуміло, хто саме це міг зробити, адже саме росіяни зупинили прокачування газу напередодні вибуху

2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

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3. Відповідальність за зупинку постачання газу повністю лягає на Росію, оскільки саме вона в односторонньому у порядку зупинила прокачування газу Північними потоками напередодні вибуху, тому Росія не отримає ніяких виплат та не зможе вимагати якогось відшкодування збитків. Фактично, саме Росія зупинила помпування газу, і тому саме росіяни є головними підозрюваними у цьому вибуху просто за логікою подій. Тепер Європа змушена переорієнтуватися на нових постачальників газу.

Відповідальність за зупинку постачання газу повністю лягає на Росію, оскільки саме вона в односторонньому у порядку зупинила прокачування газу Північними потоками напередодні вибуху

Вибух стався в день відкриття нового газопроводу з Норвегії до Польщі, збільшення постачання з газових родовищ Британії та Норвегії, та призвів до багаторазового збільшення постачання скрапленого газу з США. Сотні мільярдів доларів у найближчі роки випадають із прибутків Росії, яке змушена палити свій не потрібний у Європі газ у повітрі.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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