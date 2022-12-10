Диякон УПЦ (МП) із Запоріжжя заперечував існування українців. Ним тепер займається СБУ
Служба безпеки України викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за приєднання Запорізької області до РФ та заперечував існування українського народу
Про це повідомила СБУ.
Зазначають, що для просування кремлівських наративів диякон активував свій профіль у забороненій соціальній мережі "Вконтактє". Там він від свого імені репостив заклики проросійських блогерів щодо підтримки фейкового референдуму. Також він коментував російські публікації, під якими закликав людей прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" за Росію.
У своїх дописах чоловік заперечував існування українського народу, його мови та культури. Крім того, диякон ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.
Матеріали для своїх публікацій він брав з російських пабліків у "Вконтактє", зокрема з "Русской весны".
Під час обшуків за місцем проживання СБУ виявила в зловмисника комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності.
Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та за 1 ст. 161 ККУ (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі).
- Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.
- Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
- 5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.
- На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.
- 7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.
- В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.
- 9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.
- 10 грудня правоохоронці здійснили безпекові заходи на 14 об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області.
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