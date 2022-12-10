Про це повідомила СБУ.

Зазначають, що для просування кремлівських наративів диякон активував свій профіль у забороненій соціальній мережі "Вконтактє". Там він від свого імені репостив заклики проросійських блогерів щодо підтримки фейкового референдуму. Також він коментував російські публікації, під якими закликав людей прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" за Росію.

У своїх дописах чоловік заперечував існування українського народу, його мови та культури. Крім того, диякон ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Матеріали для своїх публікацій він брав з російських пабліків у "Вконтактє", зокрема з "Русской весны".

Під час обшуків за місцем проживання СБУ виявила в зловмисника комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та за 1 ст. 161 ККУ (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі).

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.

9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.

10 грудня правоохоронці здійснили безпекові заходи на 14 об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області.