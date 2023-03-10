Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Були й більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що противник намагається надолужити витрати боєприпасів через виробництво. Проте виробляти в належній кількості РФ не може.

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - додав Юсов.

Водночас розвідник зауважив, що ворог намагається використовувати всі підходи, аби уникнути санкцій, зокрема контрабанду та незаконні схеми постачання складових для озброєння.