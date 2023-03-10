Для масованого ракетного удару 9 березня РФ використала озброєння, яке могла виробити за місяць, - ГУР
Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що для масованого ракетного обстрілу 9 березня ворог використав озброєння, яке міг виробити за місяць
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"Були й більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - сказав Юсов.
Представник ГУР наголосив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що противник намагається надолужити витрати боєприпасів через виробництво. Проте виробляти в належній кількості РФ не може.
"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - додав Юсов.
Водночас розвідник зауважив, що ворог намагається використовувати всі підходи, аби уникнути санкцій, зокрема контрабанду та незаконні схеми постачання складових для озброєння.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. У небі фіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунали вибухи в багатьох регіонах, є влучання по критичній інфраструктурі.
- Після масованої атаки РФ ранком 9 березня є влучання в енергетичну інфраструктуру, обмеження електропостачання застосують в Житомирській, Харківській та Одеській областях.
- За даними міністра енергетики Германа Галущенка, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету.
- Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що "кинджали" - найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії.
- Британська розвідка пояснила, чому інтервал між хвилями масованих атак збільшився. За даними аналітиків розвідки Великої Британії, Росії потрібно накопичувати ракети, аби під час масованих атак завдати достатньо потужний удар та подолати українську ППО.
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