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Для модульних укриттів у Києві необхідно затвердити стандарти на рівні держави

8 липня, 2023 субота
14:02
Суспільство Віталій Кличко

Для модульних захисних споруд, 250 штук яких планують встановити в районах столиці, де відсутні укриття, необхідно затвердити стандарти на державному рівні

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в етері телемарафону.

Він зазначив, що не в усіх районах столиці можна облаштувати повноцінні укриття. У зв'язку з цим міськвлада планує встановити там модульні захисні споруди.

Для цього, за словами мера, необхідно затвердити спеціальні стандарти на державному рівні. Він також зазначив, що влада Києва вже виділила кошти на 250 таких укриттів, утім суму не назвав.

"Їх встановлення може зайняти декілька днів, проте спеціальна комісія повинна визначити, що ці споруди витримують певне навантаження і згідно з документами, КМДА вже виділила кошти і готова встановити 250 захисних споруд", - наголосив Кличко.

Ситуація з укриттями в Україні та трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

3 червня Голосіївський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи зачиненого укриття - директора поліклініки №3 Деснянського району Олега Шугалевича і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Шугалевича звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття. Охоронця закладу Вадима Мишкина - єдиного, хто визнав свою провину - відправили до СІЗО на 2 місяці.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% із них придатні до використання. Водночас ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - близько 63 тис. об'єктів, із яких близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання. 23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.

3 липня очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що в Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів. Того ж дня в КМДА заявили, що щоб потрапити в укриття, розташоване в закладах освіти Києва, потрібно мати з собою документи, що посвідчують особу. Причина – захист дітей від диверсійних груп

Україна
Віталій Кличко
Київщина
новини Києва
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